За этот переход "сливочные" ничего не заплатят ПСЖ, ведь у звездного футболиста истек срок соглашения с чемпионом Франции. Однако немалую сумму придется заплатить самому игроку.

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Финансовые условия контракта Мбаппе в Реале

Он подписал контракт с мадридцами до 30 июня 2029 года. Стороны не объявляли официальные условия соглашения, однако эта информация появилась в СМИ.

Сообщается, что Килиан Мбаппе будет зарабатывать годовую зарплату от 15 до 20 миллионов евро с повышением каждый сезон. Впрочем главный доход он получит в виде подписного бонуса.

Эта сумма достигает 125 миллионов евро, а выплата будет распределена на пять лет (срок контракта). Также, по условиям соглашения, французский нападающий получит 80 процентов доходов от реализации имиджевых прав.

Справка. Сейчас Мбаппе находится в лагере сборной Франции, где готовится к Евро-2024. Его официальная презентация в Реале ожидается ориентировочно 15-16 июля.

Напомним, что до перехода в Реал звездный нападающий играл только в родном чемпионате Франции. В составе Монако и ПСЖ он суммарно провел 368 матчей во всех турнирах, в которых забил 283 мяча и отдал 124 ассиста.

Достижения Мбаппе