Український дует Жирони вражаюче подорожчав: скільки тепер коштують Довбик та Циганков

Результативно гра українців Жирони відобразилася на їхній вартості. Топ-клубам Європи доведеться віддати значну суму, щоб отримати Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців чемпіонату Іспанії. Зазнали змін у своїй вартості українські легіонери Жирони: Артем Довбик та Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Скільки коштують українці в Ла Лізі

Значний прогрес продемонстрував форвард "біло-червоних". Раніше трансферна ціна Довбика оцінювалася в 15 мільйонів євро, а тепер він коштує 28 мільйонів. Тож вартість гравця збірної України виросла майже вдвічі.

Вартість Віктора Циганкова теж збільшилася. Вінгер Жирони подорожчав на 3 мільйони і тепер його ціна становить 25 мільйонів євро.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін теж виріс у ціні. Вартість конкурента Куртуа та Кепи підвищилася до 8 мільйонів євро (раніше коштував 5). А от форвард Валенсії Роман Яремчук знову подешевшав. Цінник на 28-річного футболіста зменшився з 4 до 3 мільйонів євро.

Зазначимо, що наразі найдорожчим українським футболістом є захисник Арсеналу Олександр Зінченко. Його вартість на Transfermarkt становить 42 мільйони євро.