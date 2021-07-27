Бій відбудеться на стадіоні Тоттенхема, який вміщує 60 тисяч глядачів.
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Квитки на бій Усик – Джошуа будуть продаватися за ціною у 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 та 2000 фунтів стерлінгів. Але сюди слід додати ще й податок, який становить 19%. Відтак ціна на квиток зросте.
Якщо перевести ці суми в гривні, то найдешевший квиток обійдеться в майже 1800 гривень. За віп-місця доведеться викласти 88,5 тисяч гривень.
Однак квитки поки не надійшли в продаж. Вони стануть доступні лише після 3 серпня. Сам бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня.
На кону бою Усик – Джошуа будуть три чемпіонські пояси у важкій вазі – за версіями WBA, WBO та IBF.