Бій відбудеться на стадіоні Тоттенхема, який вміщує 60 тисяч глядачів.

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Квитки на бій Усик – Джошуа будуть продаватися за ціною у 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 та 2000 фунтів стерлінгів. Але сюди слід додати ще й податок, який становить 19%. Відтак ціна на квиток зросте.

Якщо перевести ці суми в гривні, то найдешевший квиток обійдеться в майже 1800 гривень. За віп-місця доведеться викласти 88,5 тисяч гривень.

Однак квитки поки не надійшли в продаж. Вони стануть доступні лише після 3 серпня. Сам бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня.

На кону бою Усик – Джошуа будуть три чемпіонські пояси у важкій вазі – за версіями WBA, WBO та IBF.