Ціна на Довбика відлякує клуб Серії А: потенційний покупець шукає інший план

Італійська Салернітана дізналась ціну за трансфер Артема Довбика. Нападник Дніпра-1 обійдеться новому клубу у менше, як 10 мільйонів євро.

Клуб Серії А вже контактував із представниками забивного форварда Дніпра-1. Дніпряни готові відпустити Довбика, але хочуть виручити за нього солідну суму.

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Італійцям не по зубах такі трансферні смаки Дніпра-1

Лідер УПЛ у першій частині сезону-2022/2023 хоче продати Артема за 8 мільйонів євро.

Однак ця сума відлякує керівництвом Салернітани. Італійці готові запропонувати Дніпру-1 два варіанти розвитку трансферу Довбика – перехід за 4 мільйони євро або оренда з правом викупу за 7 мільйонів євро та відсотком від подальшого перепродажу.

За даними порталу Transfermarkt , вартість трансферу Довбика складає 6 мільйонів євро.

Навряд український клуб погодиться віддати свого лідера на таких умовах. Та й Салернітана далеко не той клуб, у який би міг перейти український футболіст. Адже клуб йде лише на 12-й позиції у турнірній таблиці Серії А. За 15 турів Салернітана набрала 17 очок.

Дніпро-1 у першому колі провів 14 матчів, у яких набрав 35 балів. Дніпряни одноосібно лідирують у сезоні УПЛ-2022/2023. Відрив від Шахтаря складає 5 пунктів.

Статистика Довбика у сезоні-2022/2023