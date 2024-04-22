Це був не жарт, – Суркіс назвав космічну ціну зірки Динамо
Джерело:ФК Динамо Київ
У неділю, 21 квітня, відбувся поєдинок в межах 25-го туру УПЛ між Динамо та Поліссям. Кияни розгромили гостей з рахунком 3:0.
У матчі голами відзначились Владислав Ванат, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський. Забитий м'яч Шапаренка вразив багатьох шанувальників.
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Скільки коштуватиме Шапаренко
Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу Динамо у матчі проти Полісся. На питання, чи пожартував він про вартість Миколи Шапаренка у сумі 300 мільйонів євро, президент клубу відповів, що ні.
Це був не жарт. Я прочитав, що Судаков коштує 150 мільйонів, тому я й сказав, що коли Шапаренко набере свої кондиції, то буде коштувати 300 мільйонів,
– сказав Ігор Суркіс.
Колись Шапаренком цікавились турецький Фенербахче та французький Марсель. Зокрема нещодавно з'явилась інформація, що півзахисник може перейти в Севілью. Також за Шапаренком стежили турецький Галатасарай, німецькі Вердер та Баєр, англійський Вулверхемптон та італійський Лаціо.Важливо! У сезоні-2023/24 УПЛ Микола Шапаренко провів за Динамо 18 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 гольових передач.
Наразі Динамо посідає другу позицію в турнірній таблиці. Команда набрала 54 бали і на 1 очко відстає від Шахтаря. Наступний матч Динамо зіграє на виїзді з Дніпром-1. Поєдинок відбудеться 27 квітня о 13:00.
Кар'єра Миколи Шапаренка: головне
- Вихованець футбольної школи Іллічівця. У сезоні-2014/15 встиг дебютувати і в U-19, і в U-21, і в першій команді.
- Після завершення сезону, влітку 2015 року, підписав контракт з Динамо. Дебютував за киян в юнацькому чемпіонаті.
- 18 листопада 2017 року дебютував за основну команду Динамо, а вже в наступному матчі мав дебют в єврокубках.
- У 2018 році почав виступати за молодіжну збірну України.
- За основний склад національної команди України почав виступати 31 травня того ж року. Дебютний гол за збірну забив у вересні 2021 року у матчі проти Франції в межах кваліфікації на ЧС-2022.