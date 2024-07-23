Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024

Уже в п'ятницю, 26 серпня, розпочнуться XXXIII Олімпійські ігри. Вони відбудуться в Парижі та триватимуть до 11 серпня.

Окрім спортивної мотивації, атлети на цьому мультиспортивному святі мають також і фінансову. Кожна медаль національної збірної на Іграх-2024 принесе членам команди значну грошову винагороду.

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Винагорода для українських призерів Олімпіади-2024

НОК України затвердив суми гонорару за виступи "олімпійців" у столиці Франції. Порівняно з попереднім турніром винагорода для українських атлетів не змінилася за "золото", проте збільшилася за "срібло" та "бронзу".

За кожну золоту медаль наші спортсмени, як і раніше, отримають 125 тисяч доларів. За друге ж місце на подіумі в Парижі передбачена виплата у 100 тисяч доларів (було 80 000), а за третє 80 тисяч (було 55 000).

Зазначимо, що на літній Олімпіаді-2024 збірну України представлять 140 атлетів (20-й показник з усіх країн світу) у 23 видах спорту. Найбільше представників буде в легкій атлетиці – 25.

. Офіційним телетранслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне. Змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах: телеканалі Суспільне Спорт, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що на попередній літній Олімпіаді-2021 у Токіо українські спортсмени здобули 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових.