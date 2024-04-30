Варто чекати гучних трансферів: скільки грошей Карпати готові витрачати на нових гравців

Львівські Карпати з наступного сезону знову гратимуть в еліті українського футболу. Керівництво клубу буде підсилювати команду, щоб вирішувати серйозні завдання.

Команда Мирона Маркевича за чотири тури до завершення чемпіонату в Першій лізі забезпечила пряму путівку в УПЛ. В еліті "леви" теж не збираються бути "хлопчиками для биття".

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Гаряче трансферне літо Карпат

В новому сезоні відроджені Карпати сподіваються поборотися за потрапляння в зону єврокубків. Однак для цього потрібно підсилити команду кваліфікованими футболістами.

Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі розповів, скільки грошей керівництво "зелено-білих" виділить на майбутні трансфери.

Чи слід чекати гучних трансферів від Карпат? Чекати слід. Я знаю, що там бюджет достатньо хороший можуть виділити, і що там будуть платитися гроші цілком серйозні. Там можуть купляти футболістів по 500, 700 тисяч, можливо навіть по мільйону. Є амбіції – закріпитися у Премʼєр-лізі,

– розповів Циганик.

Зміна трансферного вектора Карпат