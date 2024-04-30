Варто чекати гучних трансферів: скільки грошей Карпати готові витрачати на нових гравців
Джерело:Циганик LIVE
Львівські Карпати з наступного сезону знову гратимуть в еліті українського футболу. Керівництво клубу буде підсилювати команду, щоб вирішувати серйозні завдання.
Команда Мирона Маркевича за чотири тури до завершення чемпіонату в Першій лізі забезпечила пряму путівку в УПЛ. В еліті "леви" теж не збираються бути "хлопчиками для биття".
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Гаряче трансферне літо Карпат
В новому сезоні відроджені Карпати сподіваються поборотися за потрапляння в зону єврокубків. Однак для цього потрібно підсилити команду кваліфікованими футболістами.
Відомий футбольний журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі розповів, скільки грошей керівництво "зелено-білих" виділить на майбутні трансфери.
Чи слід чекати гучних трансферів від Карпат? Чекати слід. Я знаю, що там бюджет достатньо хороший можуть виділити, і що там будуть платитися гроші цілком серйозні. Там можуть купляти футболістів по 500, 700 тисяч, можливо навіть по мільйону. Є амбіції – закріпитися у Премʼєр-лізі,
– розповів Циганик.
Зміна трансферного вектора Карпат
- Нагадаємо, що взимку львівський клуб планував придбати кілька іноземних гравців. Однак через війну в Україні вони відмовилися від контракту і трансфери зірвалися.
- Через це "леви" взяли чотирьох гравців в оренду (Аріельсон, Козік, Булеза, Хромей) та двох вільних агентів (Тлумак та Джаред Хаса).
- Наразі трансферна вартість команди становить 8 мільйонів євро.
- До завершення чемпіонату Карпати зіграють ще чотири матчі: з Вікторією (3 травня), Маріуполем (11 травня), Лівим берегом (18 травня) та Інгульцем (25 травня).