Мессі встановив рекорд за переглядами у США: скільки мільйонів фанатів стежили за дебютом Лео

Вже у своїй дебютній грі Ліонель Мессі допоміг Інтер Маямі перервати непереможну серію. Аргентинець відзначився фірмовим голом зі штрафного, з яким спостерігала рекордна кількість уболівальників.

Матч проти Крус Асуль у Кубку ліг закінчився перемогою Інтер Маямі 1:2. Ліонель Мессі поклав переможний гол зі штрафного на четвертій компенсованій до матчу хвилині.

До теми Мессі феєрично дебютував у США, забивши переможний гол наприкінці матчу у фірмовому стилі: відео

Став автором рекорду поза межами футбольного поля

Дебютний поєдинок зіркового аргентинця у США зібрав навколо своїх екранів рекордну кількість уболівальників – 12,5 мільйонів глядачів стежили за першим матчем Лео у футболці Інтер Маямі.

Це рекорд з кількістю переглядів футбольного матчу на американському телебаченні.

Нагадаємо, що у тому матчі усі 90 хвилин відіграв за Інтер наш захисник Сергій Кривцов. Також із заміни на футбольному полі з'явився інший зірковий новачок, який феєрив у Барселоні, Серхіо Бускетс.

Однак до абсолютного рекорду ще як до неба. Космічні 115 мільйонів глядачів стежили по місцевому телебаченні за Супербоулом-2023, у якому Канзас-Сіті зіграв проти Філадельфії.

Вже 26 липня Мессі знову може зібрати декілька мільйонів уболівальників біля телевізорів. Адже у цей день Інтер Маямі зіграє проти Атланта Юнайтед у рамках 2-го туру Кубка ліг.

Ліонель Мессі уклав контракт із Інтером Маямі до кінця 2025 року.