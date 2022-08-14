Аталанта відхилила пропозицію новачка АПЛ по Маліновському: італійці хочуть більше грошей

Все більше чуток виникає навколо переїзду Руслана Маліновського. Однак варіант із новачком АПЛ Ноттінгемом Форестом може провалитись.

Аталанти має більш вибагливі фінансові смаки

Аталанта з перемоги над Сампдорією 0:2 стартувала у новому сезоні Серії А. Руслан Маліновський з'явився на футбольному полі лише на 84-й хвилині, але і за цей час українець відзначився результативною дією.

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Півзахисник оформив асист на Адемолу Лукмана, який у додатковий до матчу час подвоїв перевагу у рахунку бергамівського клубу. Не виключено, що український футболіст проводить свої останні ігри за Аталанту.

У ЗМІ Маліновського активно сватають в АПЛ. Начебто новачок англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест вже зробив першу пропозицію Аталанті у розмірі 15 мільйонів євро. Але така ціна не влаштовує клуб із Бергамо.

Аталанта оцінює трансфер Маліновського у 20 – 22 мільйони. Тому не збирається продавати атакувального півзахисника за меншою ціною.

У Руслана є чинний контракт із італійським клубом, який розрахований до кінця червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість українця взагалі складає ще більше – 28 мільйонів євро.

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