Аталанта відхилила пропозицію новачка АПЛ по Маліновському: італійці хочуть більше грошей
Джерело:Tutto Atalanta
Все більше чуток виникає навколо переїзду Руслана Маліновського. Однак варіант із новачком АПЛ Ноттінгемом Форестом може провалитись.
Аталанти має більш вибагливі фінансові смаки
Аталанта з перемоги над Сампдорією 0:2 стартувала у новому сезоні Серії А. Руслан Маліновський з'явився на футбольному полі лише на 84-й хвилині, але і за цей час українець відзначився результативною дією.
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Півзахисник оформив асист на Адемолу Лукмана, який у додатковий до матчу час подвоїв перевагу у рахунку бергамівського клубу. Не виключено, що український футболіст проводить свої останні ігри за Аталанту.
У ЗМІ Маліновського активно сватають в АПЛ. Начебто новачок англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест вже зробив першу пропозицію Аталанті у розмірі 15 мільйонів євро. Але така ціна не влаштовує клуб із Бергамо.
Аталанта оцінює трансфер Маліновського у 20 – 22 мільйони. Тому не збирається продавати атакувального півзахисника за меншою ціною.
У Руслана є чинний контракт із італійським клубом, який розрахований до кінця червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість українця взагалі складає ще більше – 28 мільйонів євро.
Головне про кар'єру Маліновського в Аталанті
- 16 липня 2019-го року Руслан Маліновський офіційно став гравцем Аталанти. Завоював довіру тренера та став одним із надійних гравців основи.
- У сезоні-2021/2022 українець відіграв 41 матч, у яких забив 10 голів та зробив 7 асистів.
- Футболіст ще не грав в англійському чемпіонаті. Виступав лише в Україні, Бельгії та Італії.