Сказав, щоб я сюди більше не повертався, – Супряга про розмову з Луческу перед трансфером

Український нападник Владислав Супряга перейшов в італійську Сампдорію в оренду. Перед переходом він поспілкувався з головним тренером Динамо Мірчою Луческу.

Вдячність Луческу

Супряга відправився в оренду на пів року. Однак Сампдорія має можливість продовжити оренду ще на рік, а також право викупу гравця.

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Перед переходом Супряга поспілкувався з Луческу, який свого часу багато працював в Італії.

"Ми з ним дуже добре поспілкувалися. Він мені сказав, щоб я більше сюди не повертався. В хорошому сенсі", – розповів Супряга, усміхаючись.

За словами Супряги, Луческу також порадив йому багато працювати, щоб не упустити цей шанс.

Я йому дуже вдячний за все, що він для мене зробив. Я виріс як гравець, я виріс як особистість. Ми багато з ним спілкувалися поза футбольним полем. Він мене підтримував. Я йому дуже вдячний,

– розповів Супряга.

При цьому між Супрягою та Луческу були й критичні ситуації. Це сталося після того, як нападника замінили ще у першому матчі матчу проти Львова. Футболіст заявив, що тоді відчував гнів. Але в першу чергу на себе. А також спустошення. А через те, що не розумів, що відбувається – замикався в собі.

"Ми з ним розмовляли й він сказав, що це для мене буде уроком. Він мав рацію. Це сталося після того, як я заробив штрафний і через штрафний поставили пенальті. Після цього він мене змінив", – розповів Супряга.