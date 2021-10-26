Скандальний український форвард звинуватив колишній клуб у невиплаті зарплатні
26 жовтня 2021 , 20:26Читать новость на русском
Джерело:SportArena
Колишній нападник Колоса Євген Селезньов розповів про заборгованість клубу із зарплати перед ним. Футболіст досі чекає розрахунку від Колоса.
Нападник виступав за Колос у сезоні 2020/21, провівши 12 матчів та забивши 5 голів. У лютому його відрахували за порушення режиму.
До слова Тренер Миная пригрозив зірковому Селезньову вигнанням
"Зі мною досі не розрахувались, хоча всі папери у мене є. Але я що, хлопчик, щоб в суд на них подавати? Є ж якісь людські поняття. Я не знаю, яка там позиція у Засухи. Тоді мене вигнали і не дали тренуватися в дублі. Бігав на синтетиці у снігу по коліна. Це так мене покликали пограти за клуб", – заявив Селезньов.
Що відомо про Селезньова
- Нещодавньою подією поєдинку 12-го туру УПЛ Рух – Минай став ювілейний, 250-ий, матч нападника закарпатського клубу Євгена Селезньова.
- 36-річний Селезньов виступав в УПЛ в складі п'яти клубів: в Арсеналі – 36 ігор, в Шахтарі – 55, в Дніпрі – 139, в Колосі – 10 і в Минаї – 10. Свою дебютну гру в Чемпіонатах Селезньов провів у складі Арсеналу 4 березня 2007 року в Одесі в гостьовому матчі київського клубу проти Чорноморця.