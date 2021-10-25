36-річний форвард продовжує прагнути побити рекорд динамівця Максима Шацьких, який в національних чемпіонатах забив 124 м'ячі. Селезньов відстає від узбека на вісім точних ударів.

Дивіться також Погрожував уболівальнику фізичною розправою: Селезньов потрапив у новий скандал – відео

"Женя хоче забити вісім голів, і я постараюся йому в цьому допомогти. Але він повинен переглянути своє життя за футбольним поле. Адже він то в тренажерний зал поїде, то боксом захопиться. Добре, що ще і боротьбою не займається", – висловився наставник .

Правда, проблем зі спілкуванням у колективі у скандального футболіста зараз немає.

"Він – авторитет в команді. Хлопці до нього добре ставляться. Але, найголовніше, що і він до хлопців добре ставиться. Він не ставить себе вище команди. Якщо буде ставити себе вище команди, я йому скажу "До побачення", – попередив Леонов.

Що відомо про Сеезньова