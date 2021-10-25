36-річний форвард продовжує прагнути побити рекорд динамівця Максима Шацьких, який в національних чемпіонатах забив 124 м'ячі. Селезньов відстає від узбека на вісім точних ударів.
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"Женя хоче забити вісім голів, і я постараюся йому в цьому допомогти. Але він повинен переглянути своє життя за футбольним поле. Адже він то в тренажерний зал поїде, то боксом захопиться. Добре, що ще і боротьбою не займається", – висловився наставник .
Правда, проблем зі спілкуванням у колективі у скандального футболіста зараз немає.
"Він – авторитет в команді. Хлопці до нього добре ставляться. Але, найголовніше, що і він до хлопців добре ставиться. Він не ставить себе вище команди. Якщо буде ставити себе вище команди, я йому скажу "До побачення", – попередив Леонов.
Що відомо про Сеезньова
- Подією матчу 12-го туру УПЛ Рух – Минай став ювілейний, 250-им, матчем нападника закарпатського клубу Євгена Селезньова.
- 36-річний Селезньов виступав в УПЛ в складі п'яти клубів: в Арсеналі – 36 ігор, в Шахтарі – 55, в Дніпрі – 139, в Колосі – 10 і в Минаї – 10. Свою дебютну гру в Чемпіонатах Селезньов провів у складі Арсеналу 4 березня 2007 року в Одесі в гостьовому матчі київського клубу проти Чорноморця.