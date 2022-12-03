Василь Ломаченко на тлі заборони УПЦ МП "засвітив" фото з Києво-Печерської лаври

В Україні розпочався процес фактичної ліквідації Української православної церкви Московського патріархату. Та схоже, довгоочікувані події сподобалися далеко не всім. Зокрема, й боксеру Василю Ломаченку.

Хоча більшість українців зраділи, що українські спецслужби нарешті взялися за філію ФСБ в Україні, яка молилась за російських солдатів, окремі "ватники" продемонстрували зовсім іншу позицію.

Також цікаво Ломаченко вперше висловився про війну в Україні: позиція боксера дещо неоднозначна

Новий скандал з Ломаченком

Для розуміння усієї картини варто розпочати з того, що саме нині відбувається з УПЦ МП. Служба безпеки України нещодавно провела низку оперативних заходів у служителів і приміщеннях російської церкви в Україні.

Чого там тільки не знайшли – факти розбещення неповнолітніх, прославляння російської агресії, поширення російської пропаганди, державні нагороди від країни-агресора, російські паспорти та багато-багато іншого.

Після цього в Україні почався процес фактичної заборони УПЦ МП як такої, що становить загрозу національній безпеці та суверенітету нашої держави.

Хоча більшість українців прийняли це з радістю й вказували на те, що це довгоочікуваний крок, Василь Ломаченко продемонстрував свою підтримку російським попам в Україні.

В інстаграмі боксер опублікував фото з процесом виготовлення просфури – маленького літургійного хлібу. Пост не містить жодних підписів, лише локацію – Києво-Печерську лавру.

Що цікаво, після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Василь Ломаченко вступив до лав Тероборони Одеської області. Цікаво, чи усвідомлює боксер, що ті, від кого він збирався захищати Україну в лавах ЗСУ, і ті, кого він захищає зараз – одні й ті самі люди?

Скандали з Василем Ломаченком