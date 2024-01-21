Ні дня без скандалу: коментаторка Eurosport на АО назвала війну Росії проти України "маленькою"
Джерело:Ukrainian Tennis • BTU
Другий рік триває кровопролитна війна, масштаби якої світ не бачив з часів Другою світової. Однак досі багато хто вважає, що в Україні відбувається якийсь незначний конфлікт з Росією.
Під час матчу 1/8 фіналу Australian Open-2024, в якому українка Марта Костюк перемогла "нейтральну" Марію Тімофєєву, журналістка Кенді Рід зробила недолугий коментар щодо війни в Україні. В прямому етері на Eurosport британська журналістка назвала росіянку представницею "країни, яка зараз бере участь у маленькій війні".
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Грандіозну трагедію журналістка назвала "маленькою війною"
Таким чином Рід вирішила прокоментувати епізод, коли Костюк відмовилася від спільного фото з представницею країни-терористки.
Слова Кенді Рід "small wars" можна почути на 24 секунді відео
Згодом 47-річна журналістка у коментарях попросила вибачення за свої слова. Вона заявила, що таким чином намагалася іронізувати.
Дуже шкода, що так сталося... Я дуже іронізувала!,
– написала Рід.
Зазначимо, що це не перший скандал на Відкритому чемпіонаті Австралії. Після перемоги Марти Костюк пресслужба US Open опублікувала допис, в якому напроти прізвища Марії Тимофєєвої був зображений російський прапор. Тож можливо, нарешті, настав час відмовитися від "нейтральних" спортсменів, оскільки цей термін перетворився на фікцію.