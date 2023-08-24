ФІФА покарає президента федерації футболу Іспанії через скандальний поцілунок на ЧС-2023

Очільник федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес дав волю емоціям після перемоги "Фурії Рохи" на жіночому чемпіонаті світу-2023. Невміння тримати себе в рукам може коштувати посади для функціонера.

Фінал чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд завершився грандіозним скандалом. Після сенсаційної перемоги збірної Іспанії над Англією (1:0), героєм таблоїдів став президент федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

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Скандальні витівки президента федерації футболу Іспанії

Під час традиційної церемонії нагородження Рубіалес обійняв та поцілував в губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо. Це викликало шквал незадоволення серед офіційних осіб та громадськості. Дії президента ФФІ засудили прем'єр-міністр та віцепремʼєрка Іспанії.

Луїс Рубіалес цілує футболістку Дженні Ермосо: дивіться відео

Ба більше, така безцеремонна поведінка функціонера не сподобалася самій футболістці. Проте це не єдині витівки Луїса Рубіалеса на ЧС-2023. Коли очільник іспанської федерації слідкував з віп-ложі за подіями фінального поєдинку, він схопився за геніталії після забитого голу. Поважного чиновника навіть не збентежило перебування поруч 16-річної принцеси Іспанії Софії.

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Після перемоги Іспанії, Рубіалес вибіг на поле та носив на плечі футболістку "Фурії Рохи" Афінею дель Кастілью. Ці кадри теж потрапили в об'єктиви медіа.

Луїс Рубіалес з футболісткою збірної Іспанії / twitter.com/RMadridistaReal

Всі ці порушення поведінки стануть предметом розгляду дисциплінарного комітету ФІФА. До речі, Луїс Рубіалес також обіймає посаду віцепрезидента УЄФА. Через прояв своїх надмірних емоцій чиновник може залишитися без посади.