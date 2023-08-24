ФІФА покарає президента федерації футболу Іспанії через скандальний поцілунок на ЧС-2023

24 серпня 2023, 18:41
Читать новость на русском

Джерело:

Sky News

Очільник федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес дав волю емоціям після перемоги "Фурії Рохи" на жіночому чемпіонаті світу-2023. Невміння тримати себе в рукам може коштувати посади для функціонера.

Фінал чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд завершився грандіозним скандалом. Після сенсаційної перемоги збірної Іспанії над Англією (1:0), героєм таблоїдів став президент федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

Читайте також "Stop Putler": на фіналі жіночого ЧС-2023 вибіг уболівальник у футболці на підтримку України

Скандальні витівки президента федерації футболу Іспанії

Під час традиційної церемонії нагородження Рубіалес обійняв та поцілував в губи футболістку збірної Іспанії Дженні Ермосо. Це викликало шквал незадоволення серед офіційних осіб та громадськості. Дії президента ФФІ засудили прем'єр-міністр та віцепремʼєрка Іспанії.

Луїс Рубіалес цілує футболістку Дженні Ермосо: дивіться відео

Ба більше, така безцеремонна поведінка функціонера не сподобалася самій футболістці. Проте це не єдині витівки Луїса Рубіалеса на ЧС-2023. Коли очільник іспанської федерації слідкував з віп-ложі за подіями фінального поєдинку, він схопився за геніталії після забитого голу. Поважного чиновника навіть не збентежило перебування поруч 16-річної принцеси Іспанії Софії.

Рубіалес святкує гол збірної Іспанії: відео

Після перемоги Іспанії, Рубіалес вибіг на поле та носив на плечі футболістку "Фурії Рохи" Афінею дель Кастілью. Ці кадри теж потрапили в об'єктиви медіа.

Луїс Рубіалес з футболісткою збірної Іспанії / twitter.com/RMadridistaReal

Всі ці порушення поведінки стануть предметом розгляду дисциплінарного комітету ФІФА. До речі, Луїс Рубіалес також обіймає посаду віцепрезидента УЄФА. Через прояв своїх надмірних емоцій чиновник може залишитися без посади.

Автор: Сергій Шаховець