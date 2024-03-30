Гравці збірної Франції влаштували вечірку з алкоголем та "звеселяючим газом": подробиці скандалу

Футболісти збірної Франції стали фігурантами гучного скандалу. Після товариського матчу з Чилі вони влаштували гучну вечірку в готелі Марселю.

Під час міжнародної паузи збірна Франції у товариському матчі перемогла Чилі з рахунком 3:2. Після поєдинку троє гравців команди, прізвища яких не називають, вирішили відсвяткувати подію.

Читайте також Чергові проблеми в Дані Алвеса: бразилець може бути засуджений через нове звинувачення

Порушники режиму зі збірної Франції

За повідомлення французьких ЗМІ, вони влаштували вечірку у готелі "Sofitel" в Марселі. Саме в цьому портовому місті проходив матч. Близько шостої ранку поліція відвідала готель, куди їх викликали через скарги на шум.

Троє футболістів поводилися доволі агресивно, відмовляючись вимкнути музику. Повідомляється, що вони вживали алкоголь та вдихали "звеселяючий газ" – оксид азоту.

Наразі невідома реакція головного тренера збірної Франції Дід'є Дешама на дії порушників. Цілком ймовірно, що коуч може залишити їх поза заявкою команди на Євро-2024.

Цікаво, що продаж цієї речовини заборонено у Франції з 1 червня 2021 року. Вдихання "звеселяючого газу" викликає ейфорію, яка згодом трансформується у галюцинації та запаморочення. Надмірна доза може призвести навіть до фатального результату. Оксид азоту також використовувається в медицині для короткочасного наркозу.

Зазначимо, що в рамках міжнародного вікна збірна Франції зіграла два товариські матчі. У першому поступилася Німеччині (0:2), а в другому обіграла Чилі (3:2). Голами у французів відзначилися Фофана, Муані та Жіру.