Екстренер Челсі переспав із коханою свого підопічного: зашкварній історії дали розголос
Джерело:твітер Pys
Виплили цікаві та водночас скандальні деталі перебування Томаса Тухеля у лондонському Челсі. Начебто німецький наставник вліз в особисті стосунки тодішнього нападника "синіх" Тімо Вернера.
Як зазначив співвласник фан-сайту Челсі LondonsFirst.com під ніком Pys у своєму твітері, Томас Тухель провів ніч у компанії дівчини Тімо Вернера. Цей вчинок міг бути одним із факторів, чому погіршились стосунки між наставником та його підопічними.
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Провів ніч із коханою підопічного
Сам співвласник сайту дізнався про цю скандальну історію від представника некомерційної організації, яка займається утримання "Стемфорд Брідж".
Нагадаємо, що Вернер покинув лондонську команду у серпні 2022 року. Натомість Тухель пішов із посади головного тренера Челсі у вересні того ж року.
Не виключено, якщо саме ця зашкварна історія вплинула на долю обох у лондонському клубі. Цікаво, що було у голові Тухель у той момент, які він переспав із коханою свого підопічного?
Ще під час звільнення Тухель власник Челсі Тодд Бьолі зауважив, що хоче побудувати міцний клуб із дружнім колективом. Однак німецькому наставнику виконати це завдання боса клубу не вдалось. Він лише зруйнував те, що зробити його попередники.
Тренерський досвід Тухеля у Челсі
- Наприкінці січня 2021 року лондонський клуб оголосив про підписання контракту з Томасом Тухелем.
- Команда грала під керівництвом німецького наставника до 7 вересня 2022 року, після чого Тухель покинув Лондон та був призначений головним тренером мюнхенської Баварії, де позбавив клуб майже усіх титулів.
- На чолі Челсі провів 100 матчів та привів команду до трьох трофеїв. У сезоні-2020/2021 здобув разом із Челсі перемогу у Лізі чемпіонів. У тому ж році став найкращим клубним тренером року.