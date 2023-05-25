Екстренер Челсі переспав із коханою свого підопічного: зашкварній історії дали розголос

Виплили цікаві та водночас скандальні деталі перебування Томаса Тухеля у лондонському Челсі. Начебто німецький наставник вліз в особисті стосунки тодішнього нападника "синіх" Тімо Вернера.

Як зазначив співвласник фан-сайту Челсі LondonsFirst.com під ніком Pys у своєму твітері, Томас Тухель провів ніч у компанії дівчини Тімо Вернера. Цей вчинок міг бути одним із факторів, чому погіршились стосунки між наставником та його підопічними.

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Провів ніч із коханою підопічного

Сам співвласник сайту дізнався про цю скандальну історію від представника некомерційної організації, яка займається утримання "Стемфорд Брідж".

Нагадаємо, що Вернер покинув лондонську команду у серпні 2022 року. Натомість Тухель пішов із посади головного тренера Челсі у вересні того ж року.

Не виключено, якщо саме ця зашкварна історія вплинула на долю обох у лондонському клубі. Цікаво, що було у голові Тухель у той момент, які він переспав із коханою свого підопічного?

Ще під час звільнення Тухель власник Челсі Тодд Бьолі зауважив, що хоче побудувати міцний клуб із дружнім колективом. Однак німецькому наставнику виконати це завдання боса клубу не вдалось. Він лише зруйнував те, що зробити його попередники.

До слова. Тімо Вернер виступав за Челсі із липня 2020-го по серпень 2022-го. У футболці "синіх" відіграв 89 матчів. Тепер виступає за німецький РБ Лейпциг.

Тренерський досвід Тухеля у Челсі