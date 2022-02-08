Скандал на Олімпіаді: українку Данчу майже зняли зі старту, але допустили в останній момент

Українка Аннамарі Данча не змогла потрапити до 16 учасниць 1/8 фіналу за підсумками кваліфікації в паралельному гігантському слаломі на Олімпіаді в Пекіні.

Олімпіада в Пекіні стала для української сноубордистки уже четвертою в кар'єрі, її найкращим результатом було 16-е місце на Іграх у Ванкувері у 2010 році. На Ігри-2022 Аннамарі їхала з прагненням покращити цей результат, повідомляє 24 канал.

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Утім, до останнього було невідомо, чи зможе вона взагалі стартувати і за кілька хвилин до початку кваліфікації українку ледь не зняли зі стартового протоколу. У підсумку, Данча закінчила змагання на 26-му місці.

Данчу ледь не зняли зі змагань

Данча вчасно не вийшла на старт. Не з власної вини. Нашу спортсменку не пускали, нібито через позитивний тест на коронавірус, який вона здала вранці. За словами сноубордистки, у переддень основного старту вона отримала кілька негативних тестів, тож була допущена до змагань.

Аннамарі оперативно зв'язалася з шефом української місії Ганною Сорокіною, яка зателефонувала представнику Міжнародного олімпійського комітету. Абсурдність ситуації в тому, що Данча не здавала вранці ПЛР-тести.

Завдяки оперативній реакції нашого штабу вдалося відстояти права української спортсменки.

"Мені за 5 хвилин до виходу сказали, що я допущена. Я зібралася як могла. Проїхала я слабо, коли побачила час – вжахнулася. Але в другій спробі думаю набагато краще. Сподіваюся, що хтось впаде і я пройду до 16-ки, а там уже", – сказала сноубордистка в інтерв'ю "Суспільне Спорт".

Результати змагань: