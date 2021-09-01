Скандал між Україною та Малайзією на Паралімпіаді: українська сторона пояснила свої дії

Між Україною та Малайзією виник скандал на Паралімпіаді-2020. Причиною стала перемога у штовхані ядра, яка дісталася українцю Максиму Ковалю після дискваліфікації представника Малайзії Мухаммада Зіяда Золкефлі. Все це призвело до масової атаки малайзійців в соцмережах.

Малайзійці вирішили вдатися до масової атаки в соцмережах. Під удар потрапили як сторінки Національного паралімпійського комітету України та Міністерства молоді і спорту України, так і Спорт 24. А також приватні сторінки спортсменів. При цьому малайзійці випадково писали негативні коментарі не лише паралімпійцю Максиму Ковалю, але й футболісту Максиму Ковалю.

Малайзійці звинувачували Україну в нечесній боротьбі, а також те, що наша сторона подала протест вже після того, як Мухаммад Зіяд Золкефлі переміг, ще й встановивши світовий рекорд.

Детальніше Малайзійці атакують сторінку Спорт 24 в соцмережах після скандалу на Паралімпіаді: що сталося

Однак в Національному паралімпійському комітеті України спростовують цю версію малайзійців. Тут вказують, що Україна разом із Грецією подала протест одразу на трьох спортсменів з команд Малайзії, Еквадору та Австралії, які не потрапили вчасно до першого колруму, іще перед змаганнями – до початку штовхання ядра.

"Всі спортсмени, на яких було подано протест було попереджено, що вони будуть виступати під протестом. А рішення щодо протесту буде прийнято пізніше. Після закінчення виду програми технічний делегат оприлюднив офіційні результати змагань, де результати опротестованих спортсменів були анульовані", – йдеться в повідомленні Національного паралімпійського комітету України.

Тож поки спортсмени змагалися, арбітр розглянув докази того, чому представники Малайзії, Еквадору та Австралії запізнилися. Вони не дозволили скасувати дискваліфікацію, тому і було прийнято рішення про анулювання результатів цих трьох спортсменів.

"Нам образливо отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не вчиняли. Звертаємось до Міжнародного паралімпійського комітету з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент та кваліфікувати його як ознаку неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020", – відзначили в Національному паралімпійському комітеті України