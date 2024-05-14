Представник Динамо вдарив 15-річного гравця Шахтаря: коментатор готовий надати відео

Українське класичне дербі на юнацькому рівні не поступається накалом пристрастей дорослим командам. Підтвердженням цього став поєдинок принципових суперників, який відбувся 10 травня.

У матчі 28-го туру чемпіонату України U-19 Динамо у меншості перемогло однолітків з Шахтаря з рахунком 2:1. Після фінального свистка розгорівся грандіозний скандал.

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Несподіваний компромат на Динамо

За словами заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи "біло-синіх" Олексія Іщенка. Столичний клуб пообіцяв звернутися до дисциплінарного комітету та комітету з етики УАФ, щоб покарали винних.

На що тренер "гірників" заявив, що не чіпав Іщенка та розповів про наявність компромату на представника Динамо. За словами Бєліка, неназваний працівник киян бив 15-річного футболіста Шахтаря. Колишній форвард збірної України заявив, що у нього є відео інциденту.

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко підтвердив факт наявності відео. Він додав, що готовий його надати представникам КДК.

При цьому Вацко зазначив, що негідно поводилися обидві команди. Тож дисциплінарні органи повинні винести справедливий вердикт.

Додамо, що з гравців Шахтаря, які були у заявці на матч проти Динамо, 15 років було лише захиснику Єгору Костюку. У звітному поєдинку він відіграв повний матч.

Зазначимо, що УАФ вже розпочало розслідування скандальних подій на матчі між юнацькими командами Шахтаря та Динамо.

Динамо та Шахтар у боротьбі за чемпіонство U-19