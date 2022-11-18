Шукає виправдання: Гутцайт прокоментував скандал із Суркісом та Шуфричем у НОК

Новоспечений президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував скандал навколо Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича. Обидва покинуть склад Національного олімпійського комітету.

17 листопада під час Генасамблеї НОК було обрано не лише нового очільника комітету, а й членів. Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич отримали велику підтримку та були переобрані у НОК України.

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Гутцайт: Не потрібно нікого шукати

Однак ці прізвища у списку неабияк розлютили українців та спортсменів. Першим на це відреагував Андрій Шевченко. Колишній тренер збірної України з футболу відмовився від роботи на посаді віцепрезидента НОК. Вслід за них членство призупинив Андрій Павелко.

Після чого офіційний сайт НОК повідомив, що Суркіс та Шуфрич вже написали заяви про їх виключення зі складу. Новоспечений очільник Вадим Гутцайт взявся коментував усю цю скандальну ситуацію.

Не потрібно нікого шукати. Вони не на керівних посадах. Вони просто в членах НОК олімпійської родини. 170 членів НОК олімпійської родини. Виконком, який керує НОК, і президент – 21 особа. Суркіс і Шуфрич не входять до Виконкому. Вони просто члени НОК. Вони зараз написали листи про вихід. Ми їх виводимо з членства НОК. Все. На цьому закінчується їх перебування в НОК,

– сказав Гутцайт.

Лише подумати, як люди з проросійською позицією можуть бути у будь-яких українських комітетах. Це просто не вкладається у голові. Хто взагалі голосував за Суркіса та Шуфрича.

Українці також не надто задоволені призначенням Гутцайта на заміну Сергію Бубці. Більшість були прихильниками кандидатури Жана Беленюка. Але, як сказав новий президент НОК: "Вибори були "чесними" та "прозорими".