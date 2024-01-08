"Як таких земля носить": ексгравець збірної України прокоментував скандал із родиною Гринкевичів

Наприкінці 2023 року стався гучний скандал, що пов'язаний з розкраданням державних коштів. ДБР на хабарі розміром у 500 тисяч доларів затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який є одним із головних постачальників для Міноборони.

Компанії його родини виграли тендери на загальну суму 3.2 мільярда гривень. Підприємця підозрюють в розкраданні близько половини цієї суми, що стосувалась постачання одягу для військових.

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Реакція Кравця на скандал з родиною Гринкевичів

Після цього в мережі виплило багато фактів, які підтверджують, що члени родини зробили чимало дорогих покупок у 2023 році, вже після укладених договорів з Міноборони, які не співпадають з їх офіційними доходами. Якщо вину буде доведено, то Ігорю Гринкевичу загрожує позбавлення волі до 8 років.

Колишній форвард збірної України та Динамо, а нині радник президента "біло-синіх" з питань розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець відреагував на скандал навколо родини Гринкевичів. Він виразив обурення щодо ганебної ситуації.

Наживатися на смертях українців… Ось за це бореться вся Україна. Як таких земля носить?!

– написав Кравець.

. Одна із членів родини, Ольга Гринкевич – співвласниця однієї з компаній ТОВ "Трейд лайнс рітейл", з якою у грудні 2023 року Міноборони підписало договір на постачання харчів на 470 мільйонів гривень. Вона є дружиною українського футболіста Шахтаря Мар'яна Шведа. У пари є спільна дитина. Щоправда, із соцмереж обох зникли усі спільні світлини, що натякає на можливий розрив у стосунках.