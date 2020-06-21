У чемпіонаті Італії розгорівся серйозний скандал довкола туринського "Торіно". Пресслужба клубу виклала невдалий знімок, де темношкірий захисник команди стоїть на колінах перед білим партнером по команді.

У рамках 25 туру чемпіонату Італії "Торіно" зустрічалось із "Пармою", пише 24 канал.

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Невдале фото

Пресслужба "Торіно" опублікувала фотографію з матчу, де темношкірий захисник туринської команди Ніколя Нкулу став на коліно поруч з білим одноклубником Андреа Белотті.

"BlackLivesMatter", так підписали знімок у клубі, додавши сюди смайли долонь різного кольору шкіри. У такий спосіб клуб приєднався до акції проти расизму.

Однак світлину у Twitter сприйняли неоднозначно. Багатьом вболівальникам здалося, що футболіст став на коліно перед Белотті. Вони звинуватили клуб у дискримінації темношкірих та назвали такий знімок ганебним.

Фото швидко поширилось соцмережами та викликало неабияке обурення. Хтось глузував, що "Торіно" переміг у челенджі "Black Lives Matter". Деякі фанати сказали, що це не перша така помилка у італійському чемпіонаті.

Насправді, це було святкування голу та Белотті чекав, поки партнер встане і закінчить акцію, щоб обійняти та привітати його.

Знайшлись й ті, хто підтримав клуб. Вони зазначили, що не потрібно шукати расизм, де його немає. Він лише у людських головах, це лише причина для розпалювання конфліктів.