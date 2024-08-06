Росію звинуватили у розпалюванні ворожнечі через скандал з трансгендером на Олімпіаді

Успіхи Імане Хеліф у жіночому боксі викликали резонанс у спортивній спільноті. Скандальною ситуацією вирішила скористуватися проросійська Всесвітня боксерська асоціація.

У Парижі тривають 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. Змагання дарують фанатам не тільки яскраві емоції, а і чимало скандальних ситуацій. Найбільш гучна сталась у боксі.

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Гендерний скандал

В одному із поєдинків боксерка-трансгендер Імане Хеліф здобула дострокову перемогу над італійкою Анджелою Каріні. Суперниця та чимало любителів боксу поставили під сумнів чесність бою, адже запідозрили, що Хеліф є чоловіком.

Підстави для цього виникли після дискваліфікацій на чемпіонати світу у 2022 та 2023 роках. ЗМІ пишуть, що тоді Імане провалила тести на тестостерон, через що не була допущена до змагань.

Правда, ті турніри проводились під егідою Всесвітньої боксерської асоціації (IBA) на чолі із росіянином Умаром Кремльовим. Сама IBA не опублікувала результати цих тестів, оскільки не є визнаною Міжнародним олімпійським комітетом.

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Не без участі Росії

Втім у самому МОК впевнені, що відповідальність за скандал із Хеліф на Олімпійських іграх лежить на Росії. Країну-терористку звинуватили у втручанні в олімпійський турнір та розпалюванні ворожнечі.

В комітеті зазначили, що алжирка народилась жінкою та весь час займалась у жіночому боксі. Голова МОК Томас Бах назвав скандал політично мотивованим та необхідним Росії для здобуття уваги і піару на Іграх.

Нагадаємо, що Імане вже дійшла до півфіналу змагань у ваговій категорії до 60 кілограмів. Алжирку називають головною фавориткою турніру, її наступною суперницею стане Джанджаєм Суваннапхенг з Таїланду.