В Париже продолжаются 33-е летние Олимпийские игры-2024. Соревнования дарят фанатам не только яркие эмоции, но и немало скандальных ситуаций. Наиболее громкая произошла в боксе.

По теме "Мужчина публично бьет женщину": знаменитости отреагировали на победу трансгендера на Олимпиаде

Гендерный скандал

В одном из поединков боксерка-трансгендер Имане Хелиф одержала досрочную победу над итальянкой Анджелой Карини. Соперница и немало любителей бокса поставили под сомнение честность боя, ведь заподозрили, что Хелиф является мужчиной.

Основания для этого возникли после дисквалификаций на чемпионаты мира в 2022 и 2023 годах. СМИ пишут, что тогда Имане провалила тесты на тестостерон, из-за чего не была допущена к соревнованиям.

Правда, те турниры проводились под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (IBA) во главе с россиянином Умаром Кремлевым. Сама IBA не опубликовала результаты этих тестов, поскольку не является признанной Международным олимпийским комитетом.

Читайте также Побил двукратного олимпийского чемпиона: Хижняк вышел в финал Игр-2024 по боксу

Не без участия России

Впрочем, в самом МОК уверены, что ответственность за скандал с Хелиф на Олимпийских играх лежит на России. Страну-террористку обвинили во вмешательстве в олимпийский турнир и разжигании вражды.

В комитете отметили, что алжирка родилась женщиной и все время занималась в женском боксе. Председатель МОК Томас Бах назвал скандал политически мотивированным и необходимым России для получения внимания и пиара на Играх.

Напомним, что Имане уже дошла до полуфинала соревнований в весовой категории до 60 килограммов. Алжирку называют главной фавориткой турнира, ее следующей соперницей станет Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.