Чеська федерація тенісу втрапила у масштабний скандал: учасникам махінації загрожує ув'язнення

П'ятьом членам федерації тенісу Чехії загрожує до десяти років ув'язнення. Справа стосується розкрадання грошей.

Президент Чеської тенісної федерації, Іво Кадерка, разом із дев'ятьма іншими особами, були затримані та обвинувачені у великому масштабному шахрайстві. За цим обвинуваченням їм може загрожувати до десяти років ув'язнення.

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Деталі масштабної схеми

Основними фігурантами цієї мільйонної шахрайської схеми щодо субсидій є голова федерації, фінансовий директор, бухгалтер, а також член наглядової ради та керівник спортивної асоціації.

Журналісти-розслідувачі Чеського радіо попередили про підозріле використання державних субсидій у федерації тенісу минулого року, коли виявили, що федерація надіслала мільйони крон спортивній асоціації Orel Jednota Praha Balkan, яку контролює Войтех Флеґл. Частина грошей опинилася на рахунках його компаній.

Звіти свідчать, що федерація спрямовувала значну частину державних коштів у спортивну асоціацію, яка перебувала під контролем особи, що підозрювалася у шахрайстві.

У 2021 році федерація тенісу отримала майже 5,5 мільйона євро від Національного спортивного агентства, а у 2022 році субсидія становила майже 5,6 мільйона євро.

Згідно зі схемою у 2021 році було перераховано понад 1,6 мільйона євро, а у 2022 році ця сума склала майже 1,4 мільйона євро, що відповідає 29% та 25% відповідно від загальної суми.

Масштабна корупційна схема

Асоціація, яка мала фінансувати тенісні турніри на ці гроші, наймала приватні компанії для надання окремих послуг, і Чеське радіо з'ясувало, що серед них були компанії, які належали Флеґлу або його дружині.

Журналісти-розслідувачі Чеського радіо детально проаналізували рахунки одного конкретного турніру і виявили, що в деяких випадках ці компанії брали з асоціації гроші за послуги, які ніколи не були надані або були надані кимось іншим.

Ондржей Шебек, голова Національного спортивного агентства, заявив, що дуже шкодує про шкоду, завдану репутації Чеської федерації тенісу, але додав, що НСА не планує надалі утримувати кошти асоціації, оскільки не хоче зашкодити розвитку молодіжних спортивних організацій, які не винні в цьому питанні.