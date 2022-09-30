Усик підтримав збірну України з боксу, якій заборонили виходити на ЧЄ з синьо-жовтим прапором
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Молодіжна збірна України з боксу відмовилася від участі в чемпіонаті Європи серед юніорів. Річ у тім, що українців змушували виступати під нейтральним прапором.
Олександр Усик вирішив підтримати українську команду. Він записав відеозвернення, де також звернувся до очільника Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA) росіянина Умара Кремльова.
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Усик: Це кольори свободи для всього світу
"Хочу підтримати національну збірну України з боксу, якій заборонили виходити на чемпіонаті Європи з прапором України.
Умаре, це не просто прапор. Це кольори свободи для всього світу. Вам не вдасться зламати дух наших хлопців, які виступають на змаганнях. Можете навіть не мріяти про це.
Хлопці, ви дуже великі молодці. Те, що ви показуєте наш дух, якого дуже-дуже багато. Слава Богу за все та слава Україні", – сказав Усик.
Відеозвернення боксера
Що відомо про скандал
- Юніорський чемпіонат Європи з боксу відбувається в італійському місті Монтезільвано. В перший же день змагань, 27 вересня, розгорівся скандал щодо України.
- Національну команду змусили виступати під нейтральним прапором. А все через ситуації щодо президента Федерації боксу України.
- В Міжнародній боксерській асоціації вважають, що очільником ФБУ є Володимир Продивус, який водночас є віцепрезидентом IBA. Але Міністерство молоді та спорту України таким вважає Кирила Шевченка. Відтак через "втручання уряду" в IBA вирішили відсторонити Федерацію боксу України від діяльності.
- Нагадаємо, що IBA очолює росіянин Умар Кремльов. На жаль, він і досі обіймає цю посаду попри рішення Спортивного арбітражного суду, який вимагає переобрання нового президента.
- Українські боксери відмовилися виступати під нейтральним прапором, тож покинули турнір.