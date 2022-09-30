Усик підтримав збірну України з боксу, якій заборонили виходити на ЧЄ з синьо-жовтим прапором

Молодіжна збірна України з боксу відмовилася від участі в чемпіонаті Європи серед юніорів. Річ у тім, що українців змушували виступати під нейтральним прапором.

Олександр Усик вирішив підтримати українську команду. Він записав відеозвернення, де також звернувся до очільника Міжнародної асоціації аматорського боксу (IBA) росіянина Умара Кремльова.

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Усик: Це кольори свободи для всього світу

"Хочу підтримати національну збірну України з боксу, якій заборонили виходити на чемпіонаті Європи з прапором України.

Умаре, це не просто прапор. Це кольори свободи для всього світу. Вам не вдасться зламати дух наших хлопців, які виступають на змаганнях. Можете навіть не мріяти про це.

Хлопці, ви дуже великі молодці. Те, що ви показуєте наш дух, якого дуже-дуже багато. Слава Богу за все та слава Україні", – сказав Усик.

Відеозвернення боксера

Що відомо про скандал