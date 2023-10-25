Розтоптали несправедливим рішенням: у Терлюги судді вкрали "золотий" фінал на ЧС-2023 з карате

Скандальна ситуація відбулася під час поєдинку Анжеліки Терлюги на чемпіонаті світу з карате. Судді позбавили українську спортсменку "золотого" фіналу.

Анжеліка Терлюга програла півфінал ЧС-2023 з карате олімпійській чемпіонці Івет Горановій. Проте сталося це за дуже суперечливої ситуації.

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Вкрадений фінал Терлюги

Болгарська каратистка перемагала українку у фіналі Олімпіади-2020 та на двох попередніх чемпіонатах світу. Проте у півфіналі ЧС-2023 в Угорщині сильнішою виявилася Терлюга – 14:11.

Одразу після завершення бою представники Горанової подали протестю Вони звернули увагу, що на табло вимкнувся час, а тому поєдинок тривав на 20 секунд довше.

Судді повернули суперниць на татамі та продовжили бій з позначки часу 1:17, коли рахунок був 5:4 на користь Горанової. У підсумку Анжеліка поступилася 4:6 та втратила шанс поборотися за золоту медаль чемпіонату.

Терлюга: Це був не спорт

На кричущу несправедливість відреагувала Анжеліка Терлюга. Українка була дуже розчарована рішенням суддів.

"Все найгірше, що могло статись, сталось сьогодні зі мною. Сьогодні я чесно виграла всі поєдинки і той півфінал проти Івет Горанової (14-11) був неймовірним. Кожен бал, який був в цьому поєдинку, був чесним.

Коли вони повернули бій, болгарська суперниця тікала по кутам і не хотіла більше битись. Тобі з цим жити, Івет. Ти саме так хотіла в фінал чемпіонату світу?!

Я ніколи не вибачу за цей день. Це був не спорт. Це просто несправедливість. А тепер мені хтось буде казати: іди і зберись на свій бронзовий фінал? Та я просто ненавиджу цей спорт.

А тепер не треба думати, чому карате більше неолімпійський вид спорту. Бо де ще може статись така ситуація?! Вони просто знайшли якусь помилку з таймером і змусили мене йти і знову битись, і почали з рахунку, де я програю. Ви навіть не зробили новий бій.

Я сьогодні нікого не підвела. Я чесно виграла і маю бути в фіналі. У мене вкрали мою мрію. Серце болить, руки трусяться, коли пишу всі ці слова, мені хочеться кричати від болю, і я не знаю, що робити далі", – написала Терлюга.

Анжеліка Терлюга проти Івет Горанової / instagram.com/anzhelika_terliuga

Зазначимо, що тепер Анжеліка Терлюга буде боротися лише за "бронзу". Поєдинок відбудеться в суботу, 28 жовтня.