Не планує просити вибачення: Мессі прокоментував скандал з футболкою Мексики

Ліонель Мессі потрапив у скандал після матчу чемпіонату світу проти Мексики, "потоптавшись" по футболці суперника. Гравець вперше прокоментував скандал і запевнив, що це не було проявом неповаги.

Про прикрий інцидент у Лео Мессі журналісти запитали після фінальної гри групового етапу проти Польщі, в якому Аргентина впевнено перемогла й гарантувала собі перше місце в групі.

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Мессі не збирається просити вибачення

Скандал виник через відео з роздягальні збірної Аргентини. Футболісти святкували перемогу проти Мексики, а Мессі в одному з епізодів стрибав на формі суперника, що лежала на підлозі.

Ліонель Мессі переконує, що вболівальники неправильно зрозуміли цей інцидент. Та наголосив: святкувати перемогу на мундіалі – нормальна практика.

Це було непорозуміння. Будь-хто, хто зі мною знайомий, знає, що я ні до кого не ставлюся з неповагою. Це речі в роздягальні, які є прийнятними після гри,

– наголосив лідер Агрентини.

Він також висловив переконання, що йому не потрібно просити про вибачення, оскільки він не виявляв неповаги до народу Мексики чи екіпірування її національної збірної.

Мессі "потоптався" по формі збірної Мексики / скриншот з відео

До слова, на адресу Лео Мессі посипалися погрози після цього інциденту. Так, мексиканський боксер Канело Альварез висловив сподівання, щоб той не потрапив йому на очі.