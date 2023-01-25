Заборона не спрацювала: на матчі Australian Open опинився вболівальник із символом агресії Росії

Черговий скандал з "любителями руського міра" стався під час матчу на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вперше на турнір прийшов вболівальник із забороненим символом "Z".

Організатори тенісного турніру Australian Open-2023 зробили велику помилку, коли допустили до змагань російських спортсменів. Черговий інцидент трапився під час чвертьфінального матчу, в якому серб Новак Джокович грав з росіянином Андрєєм Рубльовим.

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На трибунах арени Рода Лейвера, де проходять матчі Відкритого чемпіонату Австралії, потрапив чоловік у чорній футболці з головним символом російського вторгнення – літерою "Z".

Виявилося, що негідник прийшов на поєдинок у білій футболці, яку змінив наприкінці поєдинку. Таким чином любитель геноциду українців потрапив на фото, де Джокович святкує перемогу над Рубльовим.

Вболівальник із символом війни / twitter.com/ukrtennis_eng

Варто додати, що після перемоги Джоковича, група вболівальників організувала на трибунах справжній шабаш. Вони розмахували прапорами із зображенням російського диктатора Путіна, прапорами країни-агресора, а також її сателітами.

Відео шабашу із російськими та сербськими вболівальниками

Цікаво, як відреагують організатори турніру на провокацію, адже схоже така поведінка вболівальників виходить з-під контролю. Напередодні організатори роздали охоронцям Australian Open детальні інструкції, де були вказані заборонені символи.

Очевидно, що такі напівзаходи не діють. Потрібні жорсткіші обмеження, а саме заборона на участь російських та білоруських тенісистів. Можливо цей інцидент стане уроком і для інших діячів, для яких "спорт внє політікі".