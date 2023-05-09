В рівних умовах: Дніпро-1 пред'явив кадри з гри, які спростовують чутки про кумівство з рефері

Дніпро-1 вирішив не мовчати у відповідь про закидання щодо кумівствва з суддею. "Спортклубівці" зазначили, що арбітраж у їхню сторону також був не ідеальний.

Матч між Чорноморцем та Дніпром-1 (1:2) відзначився вкрай поганим суддівством. Проте не тільки одесити мають претензії до рефері.

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Не хочуть бути крайніми

Претендент на чемпіонство в УПЛ відповів на звинувачення в упередженному судівстві та кумістві з рефері. Раніше легенда Шахтаря Олег Матвєєв заявив, що головний арбітр матчу Дмитро Панчишин – кум спортивного директора Дніпра-1 Євгена Краснікова, що певною мірою пояснювали помилки рефері у матчі.

До прикладу, Панчишин призначив пенальті на користь "спортклубівців", хоча гравець Чорноморця сфолив за межами карного майданчика суперника. Доля справедлива, тому реалізувати одинадцятиметровий удар дніпрянам не вдалось.

Проте Дніпро-1 не вважає, що арбітр навмисне судив на користь їхнього колективу. "Спортклубівці" виклали відео, в якому продемонстрували два епізоди з гри з одеситами, в яких Дніпро-1 міг претендувати на пробиття пенальті. Тим самим дніпровський колектив зазначив, що арбтір матчу не був упередженний, а кумівство ніяким боком не торкнулося зустрічі.

Відео спірних епізодів:

До речі. Шахтар також потрапляв у суддівський скандал, оскільки супернику "гірників" Минаю не зарахуваи чистий гол, який міг призвести до нічию у зустрічі, тим самим скинувши "кротів" з верхівки УПЛ.

Нагадаємо, що дніпровський колектив бореться за чемпіонство УПЛ з донецьким Шахтарем. В разі перемоги у своєму наступному матчі (дніпряни мають гру в запасі), "спортклубівці" зможуть вийти на перше місце турнірної таблиці. Також на "гірників" та Дніпро-1 чекає ще очна зустріч, яка може й стати вирішальною за підсумками сезону.