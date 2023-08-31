Зразкова контратака: Спартак забив Дніпру-1 після фатального кутового дніпрян – відео голу

В останній день літа Дніпро-1 приймає Спартак із Трнави у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Вже на старті поєдинку гості повели у рахунку.

На 3-й хвилині матчу рахунок став 0:1 на користь Спартака. Дніпро-1 нічого не зміг вичавити із кутового, який закінчився голом у ворота дніпрян, пише 24 Канал.

​До теми Дніпро-1 – Спартак: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Жахливий початок для дніпрян

Чудову контратаку розпочали гості, яка розпочалась передачею з глибини поля. Рубчинський намагався перешкодити Даніелю у власному штрафному. Але не лише не зміг відібрати м'яч, а й впав на газон. Футболісту гостей нічого не залишалось, як пробив повз Кінарейкіна.

Спартак вийшов уперед у 2-матчевому протистоянні проти Дніпра-1 – 1:2. Адже перша зустріч між цими командами закінчилась нічиєю 1:1 та двома вилученнями для дніпрян.

Відео голу Спартака

Переможець протистояння вийде у груповий раунд Ліги конференцій. А невдаха закінчить свій шлях у цьогорічному розіграші єврокубків та сконцентрується на внутрішньому чемпіонаті та кубку.