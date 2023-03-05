Арбітрів біс попутав: лідер УПЛ розгорнув скандал навколо епізоду, який не був помічений суддями

СК Дніпро-1 обурений роботою арбітрів на своєму поєдинку. Лідер УПЛ знайшов помилку суддів, яка ніким не була помічена під час футбольної зустрічі.

Дніпровський колектив вимагає пояснень від арбітрів матчу, які не помітили нахабне порушення правил зі сторони суперника "спортклубівців". Скандальний епізод може вплинути на чемпіонські позиції Дніпра-1.

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Неякісна робота арбітрів

Інцидент стався у зустрічі в рамках 16-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Олександрією, яка закінчилась нічийним рахунком 2:2. "Спортклубівці" втратили свою перевагу на останніх хвилинах, а таким чином і важливі очки. Тепер в разі перемоги Шахтаря у своєму поєдинку проти Металіста 1925 в УПЛ буде два лідера чемпіонату з однаковою кількістю очок.

Проте для Дніпра-1 могло все скластися зовсім по іншому. Арбітри, які розсуджували матч дніпрян, не помітили нахабний сейв за допомогою рук польового гравця Олександрії на 1-ій хвилині матчу. "Спортклубівці" обурені роботою арбітрів поєдинка та готові роздути скандал.

Один з найгостріших епізодів матчу Олександрія – СК Дніпро-1 має всі шанси отримати славу і найбільш скандального. На 55-й секунді Едуард Сарапій завдав потужного удару з близької відстані, але влучив у захисника Як можемо побачити, гравець Олександрії під № 30 здійснив сейв, якому позаздрять багато воротарів – у карколомному стрибку він відбив м'яч рукою. Напевно, бригада арбітрів настільки була вражена голкіперськими вміннями польового гравця, що забула: у футболі руками дозволено грати лише воротарям. А ціною такого порушення правил мали б бути пенальті та червона картка вже на 1-й хвилині гри,

– йдеться у заяві СК Дніпро-1.

Сейв польового гравця / офіційний сайт СК Дніпро-1

Відео скандального епізоду (момент Сарапія на 00:22):