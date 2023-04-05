Один із лідерів УПЛ попрощався із нерезультативним легіонером

Бразильський лівий вінгер Білл більше не пов'язаний контрактом із Дніпром-1. Футболіст розірвав співпрацю з українським грандом.

23-річний Білл став повноцінним футболістом бразильського клубу Сампайо Корреа. Новому клубу лівий вінгер дістався абсолютно безкоштовно.

Читайте також Тільки-но відіграв на ЧС-2022: 28-річний легіонер Дніпра-1 роздумував над закінченням кар'єри

Позбулись баласту

Нагадаємо, що Білл перебрався у Дніпро-1 на правах оренди ще 3 лютого 2021 року. Бразилець переконав керівництво дніпровського клубу викупити контракт у Фламенго. 1 січня 2022-го Білл став повноцінним футболістом Дніпра-1.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну скористався правилом ФІФА та пішов в оренду у Бразилію у Спорт Ресіфі та Інтернасьонал, а згодом і у латвійському РФШ.

31 березня 2023 року Білл повернувся в український клуб із оренди з Інтернасьонала, а вже через чотири дні став повноцінним футболістом Сампайо Корреа.

По суті легіонер відіграв за український гранд не так і багато – лише 18 матчів. У футболці Дніпра-1 бразилець забив один гол та віддав два асисти.

У поточному сезоні Білл провів у бразильському чемпіонаті та єврокубках 9 поєдинків, де не відзначився жодною результативною дією.