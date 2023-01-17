Аби закріпити лідерство: СК Дніпро-1 підписав бразильського футболіста
Джерело:Офіційний сайт СК Дніпро-1
СК Дніпро-1 реалізував свій другий зимовий трансфер. Колектив вирішив підсилити лінію захисту.
СК Дніпро-1 підсилився бразильським захисником Хайнером. Футболіст виступатиме за "дніпрян" на правах оренди.
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Дніпро продовжує підсилювати свій правий фланг. Після підписання півзахисника Євгенія Пасіча, колектив вирішив підсилити й край захисту. Хайнер виступав за Атлетико Гояніенсе на позиції правого захисника. Гравець належатиме Дніпру-1 до кінця поточного сезону.
Хайнер уже встиг дати свій перший коментар, у якому відзначив амбіції команди. Також гравець розповів про готовність грати у Дніпрі-1, не дивлячись на ситуацію в країні.
Перше враження є дуже добрим. Одразу помітно, що тут дуже амбіційний проєкт. Знаю, що Дніпро-1 добре виступає у європейських турнірах, є лідером чемпіонату і має перспективу зіграти у Лізі чемпіонів. Я знаю, що на вашу країну напали та вона веде війну. У цьому аспекті рішення не було легким, але після розмов з агентом та представниками клубу я погодився. Я готовий грати в Україні, – розповів Хайнер.
Минуле Хайнера
Гравець розпочав у Ріу Бранку, потім перейшов до Байї, грав у Наутіко та Пайсанду. За Куябу виступав у бразильській Серії Б, а в Серії А – за Атлетико Гояненсе.