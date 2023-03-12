Втратили лідируючі позиції: СК Дніпро-1 поступився Динамо у центральному матчі туру – відеоогляд
Київський колектив зробив послугу донецькому Шахтарю перегравши СК Дніпро-1. "Спортклубівці" втратили свої лідируючі позиції у чемпіонаті України.
СК Дніпро-1 – Динамо 0:1
Гол: Буяльський, 41
СК Дніпро-1 та київське Динамо провели центральну зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийти вдалося "біло-синім". Динамо знову втрутилося у боротьбу за медалі чемпіонату України, а Дніпро-1 більше не лідер УПЛ, пише 24 канал.
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Не чемпіонський матч
Перший тайм колективи провели взагалі не насичений на небезпечні моменти. Проте "спортклубівці" виглядали активнішими та агресивнішими, аніж кияни, тому на м'ячі вони знаходилися більше. У дніпрян було навіть два небезпечних момента, які могли забезпечити лідеру УПЛ комфортну перевагу.
Спершу Олександру Пихальонку не вдалось розстріляти голкіпера Динамо з вбивчої позиції, оскільки півзахисник Дніпра-1 банально не попав на м'ячу. Згодом Руслан Бабенко вліз у карний майданчик киян, проте забарився з ударом і його "загризли" захисники Динамо.
Решту першого тайму команди ніби-то не бажали самі створювати гостроту біля воріт суперника, а чекали на "привоз" від опопента. Так столичний колектив і знайшов свій гольовий момент. Динамо реалізувало свою першу нагоду у матчі після помилки захисника Дніпра-1 Хайнера. Віталій Буяльський швидко зорієнтувався у карному майданчику суперника та відправив "шкіряного" а правий кут воріт, 1:0.
Другий тайм "спортклубівці" знову почали набагато активніше, проте дніпрянам було складно знайти момент, оскільки Динамо вирішило працювати без м'яча. Дніпро-1 контролював м'яч, але безрезультатно – кияни сіли в захист та бездоганно з цим справлялись, зрідка вибігаючи в атаки.
До того ж, матч був насичений на фоли. Арбітр наприкінці зустрічі прийняв дивне рішення, оскільки замість червоної картки дав тільки жовту Бланко, який нахабно сфолив на Буяльському в не ігровому моменті.
Отож, столичний колектиі виграв центральний матч туру за рахунок помилки самовпевненого легіонера Дніпра-1. Таким чином "біло-сині" наступають на п'яти Зорі, яка посідає третє місце УПЛ, а "спортклубівцям" тепер прийдеться наздоганяти Шахтар, якщо вони хочуть стати чемпіонами України.
Відеоогляд матчу СК Дніпро-1 – Динамо: