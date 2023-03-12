Втратили лідируючі позиції: СК Дніпро-1 поступився Динамо у центральному матчі туру – відеоогляд

Київський колектив зробив послугу донецькому Шахтарю перегравши СК Дніпро-1. "Спортклубівці" втратили свої лідируючі позиції у чемпіонаті України.

СК Дніпро-1 – Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 41

СК Дніпро-1 та київське Динамо провели центральну зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийти вдалося "біло-синім". Динамо знову втрутилося у боротьбу за медалі чемпіонату України, а Дніпро-1 більше не лідер УПЛ, пише 24 канал.

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Не чемпіонський матч

Перший тайм колективи провели взагалі не насичений на небезпечні моменти. Проте "спортклубівці" виглядали активнішими та агресивнішими, аніж кияни, тому на м'ячі вони знаходилися більше. У дніпрян було навіть два небезпечних момента, які могли забезпечити лідеру УПЛ комфортну перевагу.

Спершу Олександру Пихальонку не вдалось розстріляти голкіпера Динамо з вбивчої позиції, оскільки півзахисник Дніпра-1 банально не попав на м'ячу. Згодом Руслан Бабенко вліз у карний майданчик киян, проте забарився з ударом і його "загризли" захисники Динамо.

Решту першого тайму команди ніби-то не бажали самі створювати гостроту біля воріт суперника, а чекали на "привоз" від опопента. Так столичний колектив і знайшов свій гольовий момент. Динамо реалізувало свою першу нагоду у матчі після помилки захисника Дніпра-1 Хайнера. Віталій Буяльський швидко зорієнтувався у карному майданчику суперника та відправив "шкіряного" а правий кут воріт, 1:0.

Другий тайм "спортклубівці" знову почали набагато активніше, проте дніпрянам було складно знайти момент, оскільки Динамо вирішило працювати без м'яча. Дніпро-1 контролював м'яч, але безрезультатно – кияни сіли в захист та бездоганно з цим справлялись, зрідка вибігаючи в атаки.

До того ж, матч був насичений на фоли. Арбітр наприкінці зустрічі прийняв дивне рішення, оскільки замість червоної картки дав тільки жовту Бланко, який нахабно сфолив на Буяльському в не ігровому моменті.

то й самий Віталій Буяльський таки отримав червону картку уже після фінального свистка. Півзахисник Динамо емоційно святкував звитягу своєї команди.

Отож, столичний колектиі виграв центральний матч туру за рахунок помилки самовпевненого легіонера Дніпра-1. Таким чином "біло-сині" наступають на п'яти Зорі, яка посідає третє місце УПЛ, а "спортклубівцям" тепер прийдеться наздоганяти Шахтар, якщо вони хочуть стати чемпіонами України.

Відеоогляд матчу СК Дніпро-1 – Динамо: