Нагорода Пічічі вислизає: покер у ворота Луніна применшив шанси Довбика в гонці бомбардирів

У неділю, 19 травня, відбулися поєдинки 37 туру чемпіонату Іспанії. За їх результатами змінився лідер у гонці бомбардирів.

Перед цими матчами Артем Довбик мав перевагу в один м'яч над найближчими переслідувачами Джудом Беллінгемом і Александером Серлотом. Вони могли поповнити свій гольовий баланс в очному матчі Вільярреала та Реала, пише 24 Канал.

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Як змінилася ситуація в гонці бомбардирів

Український форвард в матчі проти Валенсії оформив свій 21-й гол у Ла Лізі. Він замкнув простріл Мартіна, що мало б затвердити його лідерство за нагороду Пічічі.

Дивіться гол Довбика у ворота Валенсії

Проте ситуацію перевернув Александер Серлот. Він забив одразу 4 м'ячі у ворота Андрія Луніна й тепер має перевагу над форвардом Жирони у 2 голи. Натомість інший претендент на нагороду найкращого бомбардира Джуд Беллінгем не вийшов на поле в матчі проти Вільярреала.

Дивіться відеоогляд матчу Вільярреал – Реал

Найкращі бомбардири Ла Ліги перед останнім туром

Александер Серлот (Вільярреал) – 23 голи Артем Довбик (Жирона) – 21 Джуд Беллінгем (Реал) – 19 Роберт Левандовський (Барселона) – 18

. У 38 турі Вільярреал на виїзді зустрічатиметься з Осасуною (25 травня), а Жирона вдома прийматиме Гранаду (24 травня), яка вже втратила шанси залишитися в Ла Лізі.

Зазначимо, що головний тренер "біло-червоних" Мічел після матчу 37 туру заявив, що буде складно, але партнери Жирони спробують допомогти українському форварду здобути престижну нагороду.