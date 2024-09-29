Динамівці запалюють в Ізраїлі: відео ефектних голів
На початку сезону київське Динамо відпустило в оренду до ізраїльських клубів Олександра Сироту та Самбу Діалло. У новому чемпіонаті гравці "біло-синіх" не загубилися.
У суботу, 28 вересня, відбулися матчі 5-го туру чемпіонату Ізраїлю. Маккабі Хайфа з Олександром Сиротою розгромив Кір'ят-Шмона з рахунком 4:0, а Хапоель Єрусалим, за який виступає Самба Діалло, обіграв Маккабі Петах-Тіква 4:1, пише 24 Канал.
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Результативний тур для динамівців
Вагомий внесок у перемоги своїх команд зробили динамівці. Сенегальський вінгер забив дебютний гол за Хапоель на 46-й хвилині матчу. 21-річний футболіст відзначився завдяки індивідуальним діям, накрутивши кількох суперників.
А от Сирота, який діє на позиції центрального захисника, забив вже другий гол в Ізраїлі. Центрбек відзначився на 72-й хвилині поєдинку, вдало підключившись до розіграшу кутового.
Відео голів Сироти та Діалло
- Нагадаємо, що Олександр Шовковський не бачив в основному складі Динамо Сироту та Діалло. Захисник приєднався до Маккабі Хайфа 11 липня за 500 тисяч євро компенсації для "біло-синіх".
- Діалло став гравцем Хапоеля у вересні цього року. Скільки коштувала оренда ізраїльському клубу не повідомляється.