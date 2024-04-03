Тріумфальне повернення: український непереможний боксер нокаутом здобув ювілейну звитягу – відео

У ніч з 2 на 3 квітня Владислав Сіренко провів перший бій з грудня 2021 року. Поєдинок відбувся у Нешвіллі на арені "Texas Troubadour Theatre".

Суперником українця був Деон Ронні Гейл. Боксери мали вийти в ринг на місяць раніше, проте тоді американця заарештували, коли він уже прямував на бій, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога українського боксера

Цього разу все обійшлося без ексцесів. Українець відзначив своє повернення у бокс переконливою перемогою.

Вже у третьому раунді Сіренко провів серію ударів та змусив опонента взяти коліно, після цього Гейл уже не зміг піднятися. Рефері відрахував до десяти та зафіксував дострокову перемогу українця.

Дивіться відео з нокаутом Сіренка

. Для 29-річного киянина Владислава Сіренка цей поєдинок став першим з 18 грудня 2021 року. Тоді у Броварах під час вечора боксу він здолав Андрія Руденка. Непереможний українець повинен був повернутися в ринг 25 березня 2023 року, але отримав травму та переніс операцію.