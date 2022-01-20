"Синьо-жовтий" п'єдестал: українські паралімпійці вибороли повний комплект нагород

У норвезькому Ліллегаммері триває паралімпійський чемпіонат світу із зимових видів спорту. 20 січня – день біатлону.

Неймовірний результат українців

Представниці України неабияк потішили своїм виступом. Українки не лишили шансів своїм конкуренткам, оскільки всі опинилися на п'єдесталі.

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У змаганнях з біатлону (клас стоячи) вони посіли перше, друге та третє місця в індивідуальній гонці на 12,5 кілометрів.

Золоту нагороду здобула Ірина Буй, "срібло" – Олександра Кононова, а "бронзу" – Людмила Ляшенко.

За шість днів чемпіонату світу в Норвегії українці завоювали 13 медалей: 3 золота, 4 срібла та 6 бронзових нагород.

У чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону беруть участь спортсмени з 32 країн світу.

Команду України представляють 25 спортсменів з інвалідністю, які виступатимуть у лижних перегонах та біатлоні та боротимуться за добір паралімпійських ліцензій.