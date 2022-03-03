Синьо-жовті серця та "Ні війні": біатлоністки підтримали Україну на Кубку світу – щемливі фото

У четвер, 3 березня, розпочався етап Кубка світу з біатлону. Біатлоністки з усього світу висловили підтримку Україні, яка потерпає від російських окупантів.

Біатлонна сім'я підтримала Україну

Жіноча естафета розпочала восьмий етап Кубка світу у фінському Контіолахті. Норвегія знову не дала майже шансів своїм суперницям та здобула впевнену перемогу, повідомляє 24 канал.

До теми "Росії немає місця на спортивній карті": біатлоністи Чехії виступлять з синьо-жовтими пов'язками

Українські біатлоністи достроково закінчили свої виступи у цьому сезоні через війну у нашій країні. Однак увесь світ став на сторону України та засудив Росію.

Збірні Білорусі та Росії офіційно усунули від змагань.

Багато національних команд висловили підтримку Україні. Переможниці естафети норвежки на своїх пов'язках заклик зупинити війну: "Ні війні, будь ласка".



Норвегія вимагає припинити війну в Україні / Фото Getty Images

Шведські та німецькі біатлоністки мали на своїх гвинтівках синьо-жовті прапорці, які були вирізані у формі серця.



Ганна Еберг / Фото Getty Images



Німеччина теж висловила підтримку / Фото Getty Images

Чеські дівчата вийшли на трасу зі спеціальними пов'язками кольорів українського прапора. Також на їх костюмі були причіплені синьо-жовті смужки.



Чешки з синьо-жовтими стрічками / Фото Getty Images



Збірна Чехії / Фото Getty Images

Слід виділити, що на гвинтівці Маркети Давидовою елемент, який прикриває око, був повністю розфарбований у національні кольори України.



Маркета Давідова / Фото Getty Images

Відзначимо, що на фініші на високій стійці та на вогнищі майорів прапор України. Уболівальники теж вирішили підтримати українців. На своїх обличчях вони намалювали синьо-жовтий стяг.



Організатори підтримали Україну / Фото Getty Images

Срібло у жіночій естафеті взяла Швеція, а трійку призерів замкнули збірна Італії. 4 березня в естафеті позмагаються чоловіки.

Нагадаємо, що український біатлоніст Дмитро Підручний служить в частині Нацгвардії України у Тернополі. Жахливо таке писати, але від зброї російського окупанта загинув 19-річний колишній біатлоніст Євген Малишев.

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