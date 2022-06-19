Синхроністка Фєдіна виборола для України "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

У столиці Угорщини Будапешті триває чемпіонат світу з водних видів спорту. Україна відкрила медальний залік зі срібної нагороди.

Україна здобула першу медаль на ЧС з водних видів спорту

У медальній скарбничці України є перша нагорода з чемпіонату світу з водних видів спорту. Марта Фєдіна виборола медаль в артистичному плаванні, пише 24 канал.

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На шляху до фіналу, українка показала у відборі 2-й результат – 90.9382 балів. Вона поступилася лише дворазовій призерці Олімпіади-2016, японці Юкіко Інуї.

У фіналі Марта підвищила свою оцінку на 91.9555 бала, чого вистачило для другої сходинки. Представницю України знову обійшла досвідчена японка. Бронзова нагорода дісталася дворазовій призерці Європи-2020, Євангелії Платаніоті з Греції.

Для Фєдіної це перша в кар'єрі медаль чемпіонату світу в соло й загалом сьома. До цього вона шість разів підіймалася на п'єдестал світової першості: двічі – в дуеті, чотири – в команді.

Для України це перша нагорода в соло за п'ять років і лише друга в цій дисципліні. Востаннє особисту медаль для збірної в цьому виді спорту вигравала Анна Волошина: в 2017-му вона здобула по "бронзі" в технічному й довільному соло.

Що відомо про спортсменку