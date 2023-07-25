У сина Леброна Джеймса зупинилось серце під час тренування в університеті

Вихід на баскетбольний майданчик ледь не завершився трагедією для Бронні Джеймса. Хлопця доставили у відділення інтенсивної терапії.

Легенда НБА Леброн Джеймс продовжує виступати за Лос-Анджелес Лейкерс попри солідний вік – 38 років. При цьому баскетболіст направляє своїм шляхом і свого сина Бронні.

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Наразі 18-річний хлопець виступає за команду університету Південної Кароліни. На днях із Бронні ледь не сталась трагедія під час одного із тренувань.

Відомий інсайдер Шамс Чаранія повідомив, що Бронні втратив свідомість на майданчику. Хлопця негайно госпіталізували, а лікарі навіть діагностували зупинку серця.

Бронні був у відділенні інтенсивної терапії, але наразі стан баскетболіста оцінюється як стабільний. Повідомляється, що Джеймса-молодшого вже виписали з лікарні.

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Нагадаємо, що Бронні є старшим сином у легенди НБА. Всього Леброн та його жінка Саванна мають трьох дітей – окрім Бронні, ще і син Брюс та донька Журі.