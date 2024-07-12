Максим Кличко тріумфально дебютував за збірну України: як відіграв син мера Києва

19-річний син Віталія Кличка не зганьбив своє прізвище у дебютному матчу за Україну U-20. Хлопець став одним з найбільш результативних гравців.

Збірна України з баскетболу U-20 розпочала свій шлях на чемпіонаті світу. "Синьо-жовті" опинились у дивізіоні В, де потрапили в одну групу зі Швецією, Угорщиною, Косовом, Молдовою та Вірменією, пише 24 Канал.

До теми Син Віталія Кличка потрапив у заявку збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу

Дебют Максима Кличка

Саме матчем проти останніх і почали українці. У складі нашої команди опинився в тому числі син видатного боксера та мера Києва Віталія Кличка на ім'я Максим.

19-річний хлопець вийшов на заміну у матчі проти Вірменії та став одним з найрезультативніших баскетболістів у матчі. На рахунку Максима 11 очок, вісім підбирань та дві результативні передачі.

Кличко-молодший провів на паркеті трохи більше 19-ти хвилин. Відзначимо, що головною перевагою хлопця є його височенний зріст – аж 219 сантиметрів.

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Відзначимо, що Максим проживає та навчається у США. Минулого сезону він виступав за команду Тафт Скул, а тепер буде представляти Колледж Амхерст.

До слова, Україна без проблем здолала вірменів з рахунком 93:60 та очолила групу разом зі шведами та угорцями. Перші два місця вийдуть напряму в 1/4 фіналу плей-оф дивізіону В, тоді як 3-4 позиції гратимуть у стиках за право опинитися у чвертьфіналі.