По стопах зіркового батька: син Роналдінью шокував дебютом у структурі Барселони – відео

У Барселоні розпочинається нова ера, яка нагадувати уболівальникам часи виступів Роналдінью. За каталонський клуб дебютував син легендарного футболіста Жоао Мендеш.

2 березня 2023 року син Роналдінью підписав контракт із Барселоною до кінця червня 2024 року. Досвіду Жоао Мендеш набиратиметься у складі Барселони Хувеніль Б – молодіжної команди каталонців.

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Нагадує стиль легендарного батька

Вже у своєму першому матчі за новий клуб Мендеш продемонстрував, що має усі шанси перевершити свого зіркового батька. Жоао був активним, показав хорошу техніку та свою універсальність.

Протягом поєдинку син Роналдінью встиг пограти одразу на двох флангах атаки. Хоча не створив взяття воріт суперника. Але уболівальники залишились задоволені грою 18-річного новачка, команда якого у тому матчі здобула перемогу.

Справді, чого тільки вартує зупинка м'яча грудьми від молодого таланта Барселони. У своєму дебютному матчі Мендеш пограв на флангах атаки, як і його батько. Роналдінью виступав за позиції лівого вінгера.

Портал Transfermarkt подає інформацію, що Жоао виступає на позиції центрального нападника, а його робоча нова – ліва.

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Нагадаємо, що до переходу у Барселону Мендеш граю за бразильське Крузейро U-17. Наприкінці лютого 2022 року опинився без команди.

Космічна кар'єра його батька у Барселоні