Стопами батька: син володаря "Золотого м'яча" підписав контракт з Барселоною

Іспанська Барселона підписала контракт із сином легенди клубу Роналдиньо. Юний футболіст спробує повторити досягнення свого знаменитого батька.

Футбольний журналіст Фабріціо Ронано повідомив, що 17-річний бразилець Жоау Мендеш підписав контракт з іспанською Барселоною. Батько юнака, Роналдіньо, є легендою "блаугранас".

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Син Роналдіньо спробує повторити досягнення батька

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував підписання нащадка Роналдіньо.

Ми горді продовжити сагу Роналдіньо. Його син Жоау отримав контракт з нами, він сильний. Але ми ще не знаємо, чи гратиме він у молодіжній команді,

– заявив Жаон Лапорта.

Зазначимо, що у лютому 2022 року Жоау Мендеш розірвав контракт із бразильським Крузейро, щоб потрапити у колишню команду знаменитого батька. Втім, на першому перегляді гравець не вразив селекціонерів Барси. Тож Жоан Лапорта попросив запастися терпінням.

Як відомо, Барселона славиться своїм вмінням працювати з молодими гравцями. Лише останнім часом в основі клубу засяяли тінейджери Гаві, Педрі, Фаті, Алехандро Бальде. Тож при належному ставленні Мендеш матиме можливість повторити зіркову кар'єру батька.

, що Роналдіньо виступав за Барселону із 2003 по 2008 роки. За цей час він двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Суперкубок Іспанії, а також вигравав Лігу чемпіонів. У 2005 році Роналдіньо став володарем "Золотого м'яча". Всього за Барсу він зіграв 207 матчів, у яких забив 94 голів.