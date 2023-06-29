17-річний син Суркіса тренується з першою командою Динамо: демонстративні відео
Джерело:ютуб-канал Dynamomania.com
Київське Динамо втягується у підготовку до нового сезону. "Біло-сині" почали готуватись на клубній базі у Віті-Литовській.
Разом із головною командою Динамо тренується 17-річний воротар В'ячеслав Суркіс. Син Григорія Суркіса повернувся у розташування київського клубу.
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Ціла династія Суркісів у київському клубі
Із 22 серпня 2022 року виступав за юнацьку команду луганської Зорі.
Тепер Суркіс-молодший доєднався до початку підготовки першої команди Динамо до нового сезону-2023/2024.
На порталі Transfermarkt зазначається, що голкіпер повернувся з оренди із Зорі до команди Динамо U-17. Однак тепер йому випав чудовий шанс потренуватись із зірковими лідерами київського клубу.
Наразі у розпорядженні Мірчі Луческу після відходу Дениса Бойка є четверо воротарів – Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет. Останній наразі разом зі збірною України U-21 виступає на молодіжному Євро-2023.
В'ячеслав Суркіс тренується із першою командою Динамо: дивіться відео
- Відзначається, що 3 липня кияни розпочнуть закордонний тренувальний збір в Австрії, які триватимуть до 21 липня. 5 липня "біло-сині" проведуть перший контрольний спаринг проти бухарестського Динамо.
- Також кияни зіграють вже проти Вольфсберга (8 липня) та Янг Бойз (12 липня).