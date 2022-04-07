Сім’я українських біженців відвідала матч Парми: Буффон особисто запросив родину

Українська родина вимушено виїхала з України через російську агресію. Жінка з два дітьми виїхала до Італії, де зупинилися у своєї бабусі.

Мрії мають збуватися

Українська родина відвідала матч Парми. Син цієї жінки, Владислав, виявився футболістом, воротарем

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Його взяли до футбольної школи "Сан Паоло Остіенсе".

У своєму першому інтерв’ю молодий голкіпер сказав, що його кумиром є воротар Парми Джанлуїджі Буффон. Дізнавшись про це, 44-річний капітан запросив Владислава та його сім’ю на матч з Комо.

Також сім’я відвідала музей клубу, зустрілася з Буффоном та президентом Парми Кайлом Краузе. Владислав отримав футболку з автографами, безліч фото та шарф Парми.

Відео візиту українців до клубу

Парма в 33-му турі Серії Б обіграла Комо. Матч закінчився з рахунком 4:3.