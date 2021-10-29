Сім'я, – Степаненко не стримує радісних емоцій після продовження угоди з Шахтарем
Джерело:інстаграм Тараса Степаненка
Донецький Шахтар продовжив контракт із ветераном та лідером команди Тарасом Степаненко. Футболіст поділився враженнями від підписання нової угоди.
"Дякую усім за довіру"
32-річний опорник "гірників" Тарас Степаненко залишається у донецькому клубі. Нова угода футболіста розрахована до кінця червня 2024 року.
До теми Один із лідерів збірної України ухвалив доленосне рішення у своїй кар'єрі
Футболіст виклав світлину з підписання контракту на своїй сторінці в інстаграмі. Опорник щиро радіє такій події у його житті.
Усмішка дає зрозуміти, наскільки радісна для мене ця подія. Дякую усім за довіру. Зараз одні емоції, складно зібрати слова у речення. Трішки пізніше розповім, що для мене означають минулі 11,5 років у Шахтарі та новий контракт. Сім'я,
– написав Степаненко.
Кар'єра Степаненка у Шахтарі
- Тарас Степаненко розпочав свою кар'єру у Запоріжжі, але у 2010 році перейшов у Шахтар. Із цього часу не покидав команду. Він став справжнім лідером команди та руйнівником атак суперників.
- У складі "гірників" завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.
- У сезоні-2021/2022 зіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких забив один гол та один асист.