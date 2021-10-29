Сім'я, – Степаненко не стримує радісних емоцій після продовження угоди з Шахтарем

Донецький Шахтар продовжив контракт із ветераном та лідером команди Тарасом Степаненко. Футболіст поділився враженнями від підписання нової угоди.

"Дякую усім за довіру"

32-річний опорник "гірників" Тарас Степаненко залишається у донецькому клубі. Нова угода футболіста розрахована до кінця червня 2024 року.

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Футболіст виклав світлину з підписання контракту на своїй сторінці в інстаграмі. Опорник щиро радіє такій події у його житті.

Усмішка дає зрозуміти, наскільки радісна для мене ця подія. Дякую усім за довіру. Зараз одні емоції, складно зібрати слова у речення. Трішки пізніше розповім, що для мене означають минулі 11,5 років у Шахтарі та новий контракт. Сім'я,

– написав Степаненко.

Кар'єра Степаненка у Шахтарі