Сім'я зірки Баварії потрапила у неприємну ДТП: що відомо про стан дітей нападника збірної Англії

У житті нападника збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейна сталась неприємний інцидент. У понеділок, 8 квітня, його троє дітей потрапили у ДТП.

Автомобіль, у якому були діти англійського футболіста, потрапив в аварію на автомагістралі А95 неподалік від Мюнхена. Автівка футболіста марки Mercedes Vito, яка їхала на зустріч, зіткнулась із Renault, який повертав ліворуч.

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Жахлива ситуація перед матчем для Кейна

Через що постраждала й третя автівка марки Land Rover. Усі учасники аварії отримали несерйозні тілесні ушкодження, у тому числі діти Гаррі Кейна.



ДТП за участі дітей Гаррі Кейна / Фото Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn

Дітей відомого футболіста доправили у лікарню, аби переконатись, що їх життю нічого не загрожує. Інших учасників ДТП теж направили у медичні заклади. На щастя, обійшлось без жертв.



Сім'я Кейна потрапила в аварію / Фото Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn

Натомість усі автомобілі підлягають ремонту.

Якраз у цей час Гаррі Кейн прилетів із Баварією у Лондон на перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів, який відбувся на день пізніше – 9 квітня.

Гості із Мюнхена були близькі до того, аби повернутись додому із переможним рахунком 1:2. Сака відкрив рахунок у матчі, але футболісти Баварії відповіли двома голами ще до свистка на перерву. Результативні удари зарахували на свій актив Гнабрі та Кейн, який вийшов у старті мюнхенців.

Однак на 76-й хвилині Троссард врятував Арсенал від домашньої поразки. Поєдинок був зведений у бойову мирову 2:2.

Щодо статистики Кейна у цьому сезоні-2023/2024, то нападник наколотив вже 39 голів у 28-ми зіграних поєдинках, у яких також відзначився 12 асистами.

Вже 13 квітня англієць може покращити свою результативність. У цей день Баварія прийматиме у Бундеслізі Кельн. Початок о 16:30 (за Києвом).

. Вже 17 квітня Баварія та Арсенал визначать одного із чотирьох півфіналістів Ліги чемпіонів. Інтрига збережена до матчу-відповіді, який відбудеться у Мюнхені.